Vaiolo delle scimmie, in Lombardia 2mila vaccini: attese linee guida

Sono circa 2.000 le dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie arrivate in Lombardia, la maggior parte destinate a Milano dove c'è il cluster più importante nella Regione. Le somministrazioni cominceranno già da questa settimana. Attualmente sono 269 i casi di vaiolo delle scimmie registrati in Lombardia, di cui 266 e uomini e 198 segnalati dall'Ats di Milano.

Le somministrazioni

La prima fornitura di vaccini sarà disponibile presso la rete lombarda dei Centri per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse per le persone a rischio contagio, tra cui il personale di laboratorio con possibile esposizione al virus e coloro che hanno avuto almeno un'infezione sessualmente trasmessa nell'ultimo anno. Con il coinvolgimento delle varie Ats e dei centri di malattie infettive, l'unità di coordinamento costituita da Regione Lombardia sta definendo le linee guida per la vaccinazione dei soggetti a rischio. All'interno della task force voluta dalla Regione figurano anche tre rappresentanti di associazioni attive nella lotta all'Aids, Milano Check Point, la sezione milanese di Lila e Asa. I soggetti più a rischio saranno individuati anche grazio al supporto di queste associazioni.