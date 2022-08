Dissequestro Passante Milano, Rfi: al lavoro per ripresa circolazione

"Rete Ferroviaria Italiana, in seguito all'esito del dissequestro operato dalla Autorità Giudiziaria, è già al lavoro per consentire una rapida ripresa della circolazione dei treni sul Passante di Milano", si legge in una nota di Rfi.

Dissequestrate le rotaie

Ieri la Procura di Milano ha disposto il dissequestro e la restituzione a Rfi Spa del tratto di coppia delle rotaie del passante di Milano sequestrate tra le fermate Dateo e Porta Vittoria in seguito alle anomalie riscontrate nelle scorse settimane. "Il Gestore della Rete - prosegue il comunicato - offre la più ampia disponibilità, come auspicato e suggerito dalla Procura, e come avvenuto fin dalle segnalazioni di Trenord dei primi di luglio, a proseguire in modo congiunto gli approfondimenti e i rilievi già fatti sull'infrastruttura e sul materiale rotabile al fine di un ritorno progressivo alla normalità".