Passante ferroviario di Milano, Procura sequestra tratto di binari

La Procura di Milano ha disposto oggi pomeriggio il sequestro di un tratto di due binari, tra le fermate del Passante ferroviario milanese di Dateo e di Porta Vittoria, in cui nei giorni scorsi sono state decise modifiche alla circolazione, con Trenord che ieri ha parlato di una rotaia "fortemente usurata", indicandola come causa dell'anomala "usura" delle ruote dei convogli dei treni. Il dipartimento “ambiente, salute, sicurezza, lavoro”, guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano, sulla base di notizie di stampa ha deciso di aprire un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per l'ipotesi di reato di "pericolo di disastro ferroviario". Sono stati sequestrati dei tratti di alcune centinaia di metri di quattro rotaie (due binari in totale): un provvedimento che non impedisce, a quanto riferito, la circolazione dei treni, che era già stata sospesa in quella tratta, in cui comunque sono presenti altri due binari non sotto sequestro. Investigatori e inquirenti in tempi brevi compiranno degli accertamenti, anche attraverso scansioni, su quelle rotaie.