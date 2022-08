Investe e uccide donna nel Cremonese: indagato per omicidio stradale

È indagato per omicidio stradale un 29enne di Cremona, che nella notte tra martedì e mercoledì scorso, a bordo della sua Peugeot 308, avrebbe travolto e ucciso una donna in bicicletta a Regona di Pizzighettone. L’uomo, risultato positivo all’alcool test dopo il sinistro, ha dichiarato di non aver visto la donna, la procura al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.