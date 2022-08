Investita da auto nella notte, donna morta a Pizzighettone

I soccorsi sono stati immediati, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto con i sanitari del 118 sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso

Una donna è morta investita da un'auto, nella notte a Pizzighettone, in provincia di Cremona. La vittima, una 41enne, stava percorrendo in bicicletta via Soresina ed è stata travolta all'altezza dell'incrocio con via Goldoni.

I soccorsi

