Milano, Passante ferroviario: Trenord potenzia il servizio su 3 linee

Le modifiche alla circolazione dei treni

approfondimento

Passante ferroviario di Milano, Procura sequestra tratto di binari

Complessivamente, come spiega la società che gestisce il servizio ferroviario regionale, rispetto alla settimana precedente sono introdotte ulteriori 23 corse sulle linee S6 Novara-Milano-Pioltello/Treviglio, S1 Lodi-Saronno, S13 Pavia-Milano Bovisa. Restano in vigore fino a nuova comunicazione le modifiche alla circolazione già in atto, che interessano anche le linee S5 Varese-Milano-Treviglio e S2 Milano Rogoredo-Mariano Comense. Inoltre dal primo agosto i clienti in possesso di un abbonamento settimanale, mensile, annuale "solo treno" in corso di validità per tratte che comprendono il Passante di Milano potranno viaggiare senza ulteriori costi su alcuni servizi Atm in corrispondenza di 11 stazioni di interscambio nella città di Milano.