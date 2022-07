Bonus trasporti, da settembre 60 euro per abbonamenti a mezzi pubblici

In conferenza stampa insieme al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, il titolare del dicastero del Lavoro Andrea Orlando ha annunciato l’arrivo di un nuovo incentivo per chi utilizzerà sistemi locali per spostarsi. “La misura è un aiuto per studenti, lavoratori, pensionati e c’è l’intenzione di renderla strutturale”, ha dichiarato. Saranno esclusi i servizi di prima classe, executive, business e le fasce più alte del trasporto ferroviario