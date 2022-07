Elezioni Lombardia, Sala: “Alleanza Pd-M5s? Not in my name”

Così il sindaco di Milano commentando l'apertura del capogruppo dem Pizzul ai pentastellati in vista delle regionali: "Lo dico in buona fede e sono stato uno di quelli che per primo anni fa diceva 'guardiamo ai 5 stelle, al loro elettorato e alle loro idee', però dopo tutto quello che è successo e soprattutto col posizionamento che stanno avendo non credo”

"Quando sento dire da Pizzul che in Lombardia dovremmo andare con i 5 stelle la mia risposta è 'not in my name', io non ci sto". Commenta così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l'apertura del capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Fabio Pizzul, a un'alleanza con il Movimento 5 stelle in vista delle prossime elezioni regionali. "La partita nazionale è una cosa, ed è chiaro che con i 5 Stelle per le politiche è impossibile qualsiasi alleanza ma se le elezioni regionali saranno sfasate rispetto alle politiche, ci potranno essere ragionamenti anche di diverso tipo", le parole di Pizzul. Sala però non è d'accordo: "Lo dico in buona fede e sono stato uno di quelli che per primo anni fa diceva 'guardiamo ai 5 stelle, al loro elettorato e alle loro idee' - ha spiegato il sindaco -, però dopo tutto quello che è successo e soprattutto col posizionamento che stanno avendo non credo”. ( BOTTA E RISPOSTA FONTANA-MORATTI )

“Escludo ogni mia candidatura”

Sala, che questa mattina ha preso parte alla commemorazione della strage mafiosa di via Palestro, ha poi ribadito la sua volontà di non candidarsi alle prossime elezioni. ”Io non avrò nessun ruolo politico futuro, per me non cambia nulla. L'unico mio ruolo possibile è qui a Milano e questo lo dico con assoluta certezza. Escludo ogni mia candidatura ed escludo che il mio nome sarà su qualunque lista - ha sottolineato -. Ci sono tanti modi per dare una mano al centrosinistra e il Pd in questo momento non ha bisogno di me, sto cercando di aiutare chi sta facendo uno sforzo per fare parte della compagine di centrosinistra, che non è un passaggio automatico. Io - ha aggiunto ancora Sala - una mano la do ma sono nelle condizioni di non chiedere nulla per me, io ho il mio ruolo perché prima di tutto faccio il sindaco di Milano. Una mano però la voglio dare. Io non farò parte di nulla, non metterò il mio nome da nessuna parte”.

"Ho sollecitato Letta su candidato del centrosinistra"

In Lombardia "per me è importante avere il nostro candidato e su questo ho sollecitato ancora Letta", ha poi fatto sapere il sindaco. Quindi, ai giornalisti che gli hanno chiesto cosa pensa di Letizia Moratti, che ha dato la propria disponibilità a una sua candidatura da presidente, Sala ha risposto dicendo di non averla sentita. "Non credo che io mi debba occupare della Regione Lombardia. Con Moratti ho un rapporto buono e tranquillo però quello che sta succedendo in Regione Lombardia non è nella mia agenda - ha concluso -. Il centrosinistra avrà il suo candidato e io penso solo a questo".