Bimba morta in casa a Milano, procura dà nulla osta per sepoltura

La Procura di Milano ha dato il nulla osta alla sepoltura di Diana, la bimba di quasi un anno e mezzo lasciata sola in casa per sei giorni dalla madre Alessia Pifferi, in carcere con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato. L'atto, successivo all'autopsia che si è svolta ieri, consente di fissare le esequie.

Il Comune di Milano si offre di pagare i funerali

Il Comune di Milano si è offerto di pagare le spese dei funerali della bambina. Alla cerimonia dovrebbe essere presente anche il sindaco Giuseppe Sala, compatibilmente con gli impegni della sua agenda. Lo fa sapere il Comune.



Gli accertamenti in corso

Intanto, per il primo agosto sono stati fissati gli accertamenti irripetibili sul contenuto del flaconcino di 'En' ritrovato nell'appartamento di via Parea, per verificare se contenesse benzodiazepine, e sul latte rimasto nel biberon ritrovato vicino a Diana per appurare se vi siano tracce del potente tranquillante, che la madre potrebbe averle fatto assumere. E per verificare, inoltre, se vi sia o meno il Dna della bimba sul beccuccio del biberon. Gli esiti completi degli esami autoptici, invece, che comprendono anche gli esami tossicologici per accertare se la piccola abbia assunto le benzodiazepine, dovrebbero essere a disposizione degli inquirenti nel giro di 60 giorni. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile, coordinate dal pm Francesco De Tommasi.

Gli investigatori, tra le varie testimonianze raccolte, hanno anche sentito l'uomo che avrebbe frequentato Pifferi tra marzo e aprile scorsi ("non ricordo il suo nome", aveva detto lei) e lui ha riferito, in linea con la versione della donna, di aver lasciato lui quella boccetta di En in casa della 37enne.