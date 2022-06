Da Samuele a Loris a Elena: quei bambini uccisi dai genitori

8/10 ©Ansa

Il 13 giugno 2022 a Mascalucia, nel Catanese, la 23enne Martina Patti denuncia il rapimento della figlia Elena, di quasi 5 anni. Racconta che un commando armato composto da 3 uomini l’ha portata via mentre erano in auto, all’uscita dall’asilo. Poche ore dopo, la confessione: “L’ho uccisa io”. Dopo una serie di coltellate al collo e alla schiena, la donna ha messo il corpo della piccola in dei sacchi neri e lo ha seppellito nel terreno vicino casa. Secondo gli investigatori, era gelosa per l'affetto che la bimba mostrava nei confronti della nuova compagna del papà