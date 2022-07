Covid Lombardia, bollettino: 13.130 nuovi casi, ricoveri in crescita

Cresce il numero di persone ricoverate in terapia intensiva (+7 per un totale di 55 ricoverati) e anche nei reparti ordinari (+51 per un totale di 1.577)

A fronte di 65.184 tamponi effettuati sono 13.130 i nuovi casi di persone positive al Covid in Lombardia, per un tasso di positività del 20,1% in salita rispetto a ieri (17,8%). Cresce il numero di persone ricoverate in terapia intensiva (+7 per un totale di 55 ricoverati) e anche nei reparti ordinari (+51 per un totale di 1.577). Sono 70 le persone decedute in Lombardia per il Covid per un totale di 41.403 morti dall'inizio della pandemia. Sul fronte delle province la più colpita è Milano con 3.778 nuovi casi di cui 1.327 a Milano città, segue Brescia con 1.694, Bergamo con 1.350, Monza e Brianza con 1.144, Varese con 1.002, Pavia con 852, Mantova con 841, Como con 637, Cremona con 613, Lodi con 383, Lecco con 361 e Sondrio con 171 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)