Milan, Bakayoko commenta il video del fermo della polizia

"Il problema non è l'errore ma la metodologia utilizzata. Mi sono ritrovato l'arma a un metro da me e del passeggero. Ci hanno chiaramente messo in pericolo a prescindere dalle ragioni che hanno portato a fare questo". Sono le parole di Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Milan, commentando nella notte sul proprio profilo Instagram - attraverso delle storie - il fermo da parte della polizia di Milano ad armi in pugno, ripreso con un video pubblicato sui social. (BAKAYOKO PERQUISITO A MILANO)

Le dichiarazioni

"Le conseguenze - spiega - sarebbero potute essere più gravi se non avessi mantenuto la calma, se non avessi avuto la possibilità di fare il lavoro che faccio ed essere riconosciuto in tempo".