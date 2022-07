Bakayoko, il video del giocatore del Milan perquisito dalla polizia

Disavventura a Milano per Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Milan. In queste ore sta facendo discutere un video nel quale si vede il calciatore francese mentre viene fermato e perquisito dalla polizia in pieno centro. Si tratta di un video che risale alla mattina di domenica 3 luglio.

La nota

Il controllo "si è svolto con modalità assolutamente coerenti rispetto al tipo di allarme in atto" in quanto successo "in un contesto operativo che giustificava l'adozione delle più elevate misure di sicurezza, anche in funzione di autotutela". Questa è la precisazione della questura di Milano in merito al video divenuto virale dell'episodio che sta suscitando commenti e polemiche sul web. "Identificata la persona e chiarita la sua estraneità ai fatti per cui si procedeva - continua la nota di via Fatebenefratelli - il servizio è ripreso regolarmente, senza alcun tipo di rilievo da parte dell'interessato".