Milano, dal 13 agosto sospesa linea metro M1 tra Pagano e Lotto

Al lavoro ci saranno 30 tra tecnici e operai che lavoreranno 24 ore su 24 per terminare in nove giorni gli interventi

Dal 13 al 21 agosto sarà sospesa la circolazione dei treni della linea 1 della metropolitana di Milano tra le fermate di Pagano e Lotto. Lo stop al servizio si è reso necessario per interventi strutturali preventivi nella stazione di Amendola. Al lavoro ci saranno 30 tra tecnici e operai che lavoreranno 24 ore su 24 per terminare in nove giorni gli interventi. Per i passeggeri sarà attivato un servizio sostitutivo con bus lungo la tratta interrotta.

Gli interventi

Nello specifico i lavori riguarderanno il rinforzamento di due travi già esistenti, dopo i lavori di impermeabilizzazione già effettuati nell'estate 2021, e l'inserimento di altre due nuove travi, per rendere la struttura della galleria ancora più robusta. "Abbiamo un programma di monitoraggio costante, almeno una volta ogni sei mesi ogni punto della metropolitana viene analizzato e monitorato - ha spiegato il direttore generale di Atm, Arrigo Giana, illustrando i lavori alla stampa - . Noi mediamente sostituiamo binari quasi tutte le notti, tagliamo le rotaie, ne cambiamo un pezzo e la mattina dopo riprende il servizio normalmente. Grossi interventi come questi invece implicano la chiusura 24 ore".