Incidente sul lavoro nel Lecchese, grave operaio di 58 anni

Economia

Bonus 550 euro: che cosa prevede e a chi è rivolto

Contenuto nel testo del Dl Aiuti, è un sostegno economico una tantum per chi nel 2021 ha lavorato con contratti part time e in modo non continuativo. Tutto quello che c'è da sapere

Un aiuto economico per sostenere chi lavora con contratti part time solo alcuni periodi dell’anno. È l’obiettivo del Bonus 550 euro, contenuto nel testo della legge di conversione del Decreto Aiuti approvato in commissione alla Camera. Dovrà poi passare al Senato per l’ok definitivo

Il Bonus 550 euro si rivolge ai dipendenti di aziende private che nel 2021 sono stati titolari di un contratto a tempo parziale ciclico verticale