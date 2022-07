Incidenti sul lavoro, a Milano sei infortuni in una mattina: due gravi

I lavoratori feriti in modo più serio sono stati ricoverati in codice giallo, gli altri quattro sono stati trasportati in pronto soccorso per accertamenti in codice verde

Sei incidenti sul lavoro che hanno richiesto l'intervento del 118 sono stati registrati a Milano nelle prime ore della mattina di oggi. Due i lavoratori feriti in modo più serio, che sono stati ricoverati in codice giallo all'ospedale, gli altri quattro sono stati trasportati per accertamenti in codice verde.

Gli incidenti sul lavoro a Milano

Alle 7.30, in via Asiago, un operaio di 48 anni è rimasto con la testa schiacciata tra il muro e un macchinario riportando traumi e lesioni al volto, lil lavoratore è stato trasportato in codice giallo al San Raffaele. Alle 8.15, in via Morgantini, un operaio di 36 anni, che stava lavorando vicino a un montacarichi, ha riportato una sospetta frattura ad un braccio ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo. Gli altri quattro lavoratori hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in pronto soccorso in codice verde.