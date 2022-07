Sicurezza a Milano, Ferragni: “Era uno sfogo, orgogliosa di Sala”

Spettacolo

Chiara Ferragni, i look della sua vacanza in Grecia

Per i suoi giorni di sole e divertimento con le amiche e gli amici di vecchia data, l'imprenditrice italiana ha sfoggiato uno stile rilassato, vivace e assolutamente vacanziero fatto di capi leggeri e freschi. Nella sua valigia dominano il bianco, il rosa e l'azzurro, perfetti per scattare delle magnifiche foto ricordo in armonia cromatica con lo scenario circostante a cura di Vittoria Romagnuolo

Dopo una serie di fine settimana sulle coste italiche, Chiara Ferragni ha scelto la Grecia per una vacanza tra mare e terraferma in compagnia dei suoi amici più intimi. Anche questa volta su Instagram ha pubblicato gli scatti con i suoi look più belli, ricchi di spunti da copiare. Eccola in partenza per Hydra in jeans Levis, canotta bianca Prada (un must di stagione) e borsa a spalla Balenciaga modello Le Cagole. Con lei, Veronica Ferraro

Sbarcata ad Hydra, Chiara Ferragni si rilassa nella piscina del resort che ospita lei e i suoi amici. Il costume con le coppe, nodo frontale e bretelle metalliche è un modello del suo marchio, Chiara Ferragni Brand, che include anche una linea beachwear. L'hairstyle a trecce morbide sembra essere il preferito di questi giorni