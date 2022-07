Milano, incendio in appartamento: vigili del fuoco indagano su cause

I vigili del fuoco della sezione investigativa di Milano sono al lavoro da stamattina in via Vespri Siciliani dove ieri è scoppiato un incendio nell'appartamento di una palazzina provocando il ferimento di otto persone, due delle quali sono gravi. I pompieri sono stati incaricati dall'autorità giudiziaria di eseguire i rilievi tecnici.

Le ipotesi

Secondo i primi accertamenti, a causare le fiamme potrebbe essere stata una imprudenza o una distrazione. L'appartamento al secondo piano dove è divampato l'incendio era abitato regolarmente. La padrona di casa, G. R. di 51 anni, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. È probabile che già questa mattina sia stata ascoltata dai carabinieri, che intendono capire cosa sia accaduto. L'appartamento è stato dichiarato inagibile. Analoga decisione è stata presa dai vigili del fuoco per quelli adiacenti, nonostante abbiano tenuto dal punto di vista strutturale. In totale sono state evacuate 17 persone.