Incendio in un appartamento a Milano, otto persone in ospedale

Le fiamme sono divampate in un palazzo in via Vespri Siciliani. Altre cinque persone hanno rifiutato il ricovero

Un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di un palazzo di via Vespri Siciliani, nella periferia ovest di Milano. Tredici le persone che hanno accusato sintomi dovuti all'inalazione dei fumi. Di queste otto sono state accompagnate in ospedale - due in codice giallo al Policlinico, due al San Carlo, due al San Paolo, una in codice verde al San Giuseppe, mentre una persona risultata positiva al Covid è stata trasportata al Sacco - mentre altre cinque hanno rifiutato il ricovero. Nessuna era in arresto cardiaco, come riportato in un primo momento dalle agenzie di stampa. Sul posto sono intervenuti anche diversi mezzi dei vigili del fuoco con autobotte e autoscala.