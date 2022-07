Ladri di acqua, sul lago d'Iseo la rete colabrodo con perdite del 70%

In un piccolo paese della sponda bresciana del Lago d'Iseo sono tanti gli sprechi. A Sulzano i dati sulle perdite della rete idrica sono tra i peggiori del nostro paese: 70% di dispersione. Peggior dato della provincia di Brescia: 39.5%. In una regione, la Lombardia, che è la seconda più virtuosa (28%) dopo la Valle d'Aosta. Il gestore del posto fa notare un lento e progressivo miglioramento. Ma c'è anche un cantiere di ampliamento dell'acquedotto. Un vero e proprio paradosso italiano. In un posto dove la rete perde 9 litri di acqua al secondo, invece di esserci un cantiere di manutenzione, c'è un cantiere di ampliamento. I modi per avere abbastanza acqua sia per Sulzano sia per Monte Isola sono due: o riparare le perdite o ampliare la vasca di accumulo. Quella in costruzione avrà una portata di 10 volte superiore a quella precedente.