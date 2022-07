Incontro a Milano tra il sindaco Beppe Sala e Luigi Di Maio

È durato oltre un'ora e mezza l'incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader di Insieme per il futuro, e il sindaco di Milano Beppe Sala. Il ministro ha lasciato in auto la casa del sindaco, nel quartiere centrale di Brera, e non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa. Ha soltanto salutato i maturandi del liceo classico Parini, che si trova nella stessa via.

Il post del sindaco del 23 giugno

L'incontro arriva a poche settimane dal post del primo cittadino in cui sui social aveva affermato che "sono il sindaco di Milano e sicuramente continuerò a svolgere questo ruolo", chiarendo la sua posizione sulle voci sul suo futuro oltre il capoluogo lombardo dopo giorni di indiscrezioni su un suo possibile ruolo da leader di un nuovo centro riformista e su un suo dialogo aperto con Luigi Di Maio, fresco di rottura con il Movimento 5 stelle. Nel post Sala aveva anche sottolineato che "la politica ora è la mia vita, non è sempre stato così - afferma il sindaco -, credo per mia fortuna, perché ho avuto la possibilità di mettermi alla prova in altri mondi, e lo sarà certamente anche in futuro. Per questo parlo con tutti e sono interessato al futuro del mio Paese".