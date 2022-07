Brescia, accoltella la compagna e fugge: rintracciato 37enne

Gli investigatori lo hanno fermato alla stazione dei pullman di Ventimiglia, in Liguria, mentre stava cercando di passare la frontiera. La donna, portata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita

Ha accoltellato nella notte a Brescia la compagna, al culmine di un litigio, ed è fuggito, ma il 37enne, di origini tunisine, è stato fermato alla stazione dei pullman di Ventimiglia, in Liguria, mentre stava cercando di passare la frontiera.

L'accoltellamento

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che ieri notte sono intervenuti nella abitazione della coppia in via Diaz, l'uomo ha accoltellato la convivente al culmine di un litigio, poco dopo le 3, ed è fuggito. La donna, una italiana di 45 anni, ha chiesto aiuto ai vicini di casa. Trasportata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.