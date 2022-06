Milano, il 3 luglio le finali del Red Bull Solo Q aperte al pubblico

Domenica l’atto finale del torneo che mette faccia a faccia i migliori player amatoriali di League of Legends

Domenica 3 luglio, a partire dalle 18, presso Combo Milano si terranno le finali del Red Bull Solo Q, il main event italiano del torneo che mette faccia a faccia i migliori player amatoriali di League of Legends. Per celebrare l'occasione, per la prima volta Red Bull ha organizzato un evento aperto a tutti dedicato al titolo di casa Riot Games. I match dei player arrivati alla Finalissima saranno accompagnati da un piccolo aperitivo.