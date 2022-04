Napoli, annunciato via a iscrizioni al Redbull Solo Q da palco Comicon

La competizione di League of Legends 1vs1 torna in Italia con il supporto del tournament organizer PG Esports

Dal palco del Napoli Comicon 2022, è stata annunciata l'apertura delle iscrizioni al Red Bull Solo Q, la competizione di League of Legends uno contro uno: un torneo speciale dedicato al MOBA di casa Riot Games, sponsorizzato da Red Bull e gestito dal tournament organizer leader in Italia, PG Esports. Il vincitore avrà l’opportunità di rappresentare l’Italia alle finali mondiali, sfidando i migliori giocatori amatoriali di tutto il mondo per incoronare il miglior giocatore dilettante del MOBA dei record.

Il torneo

La strada per la vetta comincia dai Qualifier, a cui è possibile iscriversi a partire da oggi. Come di consueto, questa fase sarà suddivisa in quattro tranche distribuite nei mesi di maggio e giugno. Da qui emergeranno gli otto giocatori amatoriali che andranno a comporre i finalisti italiani della competizione. L’adrenalinica finale, prevista in luglio, sarà trasmessa sul canale Twitch RedBullIT.