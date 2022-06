Suora uccisa Haiti, in una lettera diceva di temere violenze nel Paese

In occasione della Pasqua la donna aveva scritto a parenti e conoscenti della comunità di Lomagna (Lecco) di cui era originaria, esprimendo la sua preoccupazione per la situazione di violenza generale nel Paese caraibico

Dolore e sconcerto in Brianza per la morte di suor Luisa Dell'Orto, uccisa ad Haiti, probabilmente a scopo di rapina, nella capitale Port au Prince dove operava da vent'anni. In occasione della Pasqua la donna aveva scritto una lettera a parenti e conoscenti della comunità di Lomagna (Lecco) di cui era originaria, esprimendo la sua preoccupazione per la situazione di violenza generale nel Paese caraibico.

La morte

Secondo una ricostruzione ancora da verificare pare che la religiosa, appartenente all'ordine delle Piccole Sorelle del Vangelo, si trovasse in auto e sia stata avvicinata da malviventi che hanno sparato almeno tre colpi verso l'auto uccidendola all'istante. Suor Luisa si trovava a Port-au-Prince, missione in cui operava dal 2002, nel centro "Kay Chal", che accoglie centinaia di giovani dalle città disagiate. Alla religiosa, in provincia di Lecco era stato anche assegnato il premio "Fumagalli-Cazzaniga" di Casatenovo.

Arcivescovo Delpini: "Notizia che ci lascia straziati e sconcertati"

"La morte di suor Luisa Dell'Orto, piccola sorella del Vangelo, ci lascia straziati e sconcertati - scrive l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini -, diventa rivelazione del bene che ha compiuto e della vita santa che ha vissuto, diventa dolore e preghiera. Esprimo a nome della Chiesa Ambrosiana la partecipazione al lutto dei familiari, al ricordo grato e sofferto di quanti l'hanno conosciuta, la certezza che la sua morte, così simile alla morte di Charles de Foucauld, unita alla morte di Gesù possa essere seme di vita nuova per la terra di Haiti e per lei ingresso nella gloria". Il 27 giugno alle 21 l'alto prelato reciterà un rosario di suffragio per la suora a Lomagna nella Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo.

Fontana: "La mia tristezza è la tristezza di tutti i lombardi"

"Apprendo con dolore la notizia dell'uccisione in un sobborgo poverissimo di Haiti della suora lecchese Luisa Dell'Orto - ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana -. Era conosciuta da tutti come l'Angelo dei bambini di strada. La mia tristezza è la tristezza di tutti i lombardi che si stringono ai familiari di suor Luisa con la certezza che anche dal Paradiso saprà aiutare i più deboli".