Siccità, Fontana: “Mai grave come quest'anno”

"Quello dello stato di emergenza è una cosa estremamente delicata perché non è detto che risolva i problemi ma si rischia a volte di crearne in più ", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana parlando a margine dell'incontro tra Conferenza delle Regioni e il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio sull'emergenza siccità. "È una cosa molto delicata, io credo che l'importante in questo momento sia operare in maniera concordata. Si può chiedere lo stato di calamità per i ristori dei danni che eventualmente si dovessero realizzare. È meglio lasciare decidere i tecnici per capire quale sia la soluzione più opportuna", ha poi aggiunto.