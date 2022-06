Incidente stradale, si ribalta furgone in A4: coinvolti in sette

Un ragazzo di 12 anni ricoverato in gravissime condizioni nel Reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Novara e altri quattro feriti ricoverati all'ospedale di Magenta: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera sull'autostrada A4 poco dopo il casello di Marcallo-Mesero in territorio lombardo, in direzione Torino.

La dinamica

Per cause in fase d'accertamento da parte della Polizia Stradale di Novara Est, cui spetta la competenza nella tratta autostradale Milano-Torino, intervenuta sul posto, un furgone che viaggiava in direzione Torino si è ribaltato. All'interno viaggiavano alcuni componenti di una società sportiva giovanile. Sul luogo del sinistro, assieme agli agenti della polstradasono intervenuti l'elisoccorso e due ambulanze oltre ai vigili del fuoco di Milano.