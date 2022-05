Tentato omicidio a Binasco, 69enne accoltella la moglie: arrestato

Un uomo di 69 anni è stato arrestato dai carabinieri a Binasco, nel Milanese, con l'accusa di avere accoltellato la moglie di 64 anni. La donna, colpita due volte all'addome, non è in pericolo di vita e si trova ricoverata all'Humanitas di Rozzano (Milano).

Il tentato omicidio a Binasco

È avvenuto domenica scorsa quando l'uomo, nell'abitazione dei due in via Leonardo da Vinci, a Binasco, ha accoltellato la compagna mentre erano ancora nel letto, verso le 5. Poi ha chiamato i soccorsi consegnandosi poi ai militari. Ora si trova in carcere a Pavia. L'arma usata per il tentato omicidio, un coltello da cucina, è stata sequestrata. La coppia versa in una profonda crisi economica.