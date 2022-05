Osio Sopra, bimbi ustionati all'asilo: “Attività non era autorizzata”

Non sarebbe mai stata autorizzata l'attività con il fuoco per abbrustolire i marshmallow durante l'orienteering nel giardino della scuola materna San Zeno a Osio Sopra (Bergamo), dove ieri sono rimasti ustionati 5 bambini, tra cui una bimba di 4 anni ferita in maniera grave . A riferirlo, raggiunta telefonicamente dal Corriere della Sera , è Simonetta Nava, dirigente della scuola da 19 anni.

La dirigente: “Nessuno ha mai autorizzato il fuoco”

“Non è mai stata un’attività prevista né contemplata, io mi chiedo come possano avere fatto una cosa del genere senza autorizzazione”, ha detto Nava al quotidiano. “In questo momento sono distrutta”. “Sono molto preoccupata per i bambini ustionati — ha aggiunto la dirigente — Mi assumo la responsabilità dell'orienteering. Lo abbiamo sempre organizzato, a parte negli anni del Covid. C’era un percorso con gli uccellini, una piccola carrucola, ma nessuno ha mai autorizzato il fuoco”.

Secondo quanto emerso, i piccoli sarebbero stati investiti da una fiammata forse provocata dal bioetanolo, un liquido infiammabile, probabilmente gettato sulla brace per alimentare le fiamme. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire chi abbia buttato il liquido sulla carbonella. Una bimba di 4 anni ha riportato ustioni multiple ed è stata trasferita con l'elisoccorso del 118 di Bergamo all'ospedale Buzzi di Milano in codice rosso. Un bambino di 4 anni ha riportato ustioni multiple ed è stato trasferito con l'elisoccorso di Brescia al Niguarda di Milano in codice giallo. Codice giallo anche per gli altri tre bambini, due femmine di 3 e 5 anni e un maschio di 6 anni, portati con le ambulanze del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con ustioni multiple. Anche tre papà, di 35, 36 e 40 anni, sono finiti al pronto soccorso di Zingonia per ustioni leggere alle gambe e alle mani e perché intossicati.