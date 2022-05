Cinque bimbi ustionati a scuola nel Bergamasco, una è grave

Cinque bambini sono rimasti ustionati nel giardino di una scuola materna di Osio Sopra, in provincia di Bergamo, durante un'attività ricreativa. La più grave è una bimba di quattro anni. Feriti anche tre genitori.

Ustionati sei bambini

Secondo una prima ricostruzione, i bambini sono rimasti ustionati mentre in giardino venivano riscaldati dei marshmallow, snack dolci che vengono arrostiti sul fuoco per renderli caramellati. Una bimba di 4 anni ha riportato ustioni multiple ed è stata trasferita con l'elisoccorso del 118 di Bergamo all'ospedale Buzzi di Milano in codice rosso. Un bambino di 4 anni ha riportato ustioni multiple ed è stato trasferito con l'elisoccorso di Brescia al Niguarda di Milano in codice giallo. Codice giallo anche per gli altri tre bambini - due femmine di 3 e 5 anni e un maschio di 6 anni - portati con le ambulanze del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con ustioni multiple. Sul posto sono giunte cinque ambulanze e i vigili del fuoco, oltre a due elicotteri per i soccorsi da Brescia e da Bergamo. Presenti anche la Polizia locale e i carabinieri di Dalmine e Treviglio.