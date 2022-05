Milano, il 30 maggio “Strehler” città aperta al Museo della Scienza

Il programma

Alle 18.30 andrà in scena "Hey Savi! Parola di statua", restituzione finale del laboratorio di scrittura teatrale ispirato a una delle opere iconiche del Novecento milanese, I Sette Savi. Protagonisti della performance gli studenti del Liceo Classico Carducci di Milano. Sotto la supervisione di un attore-formatore e di un giovane drammaturgo, gli studenti hanno esplorato le connessioni tra scienza e cultura, riflettendo sul valore simbolico dell’arte e del suo essere ponte tra identità culturali solo apparentemente distanti, culminando la loro riflessione nella stesura di una drammaturgia collettiva e alla sua “messa in voce”. La recente collocazione de I Sette Savi nel primo chiostro dell’ex monastero olivetano che ospita la sede del Museo, riflette l’identità e la missione dell’Istituzione dalle origini e l’apertura alla contaminazione tra arte, scienza e tecnica, in nome di una visione unitaria di cultura.

Alle 19.30, a seguire, si terrà il dialogo "Il cannocchiale teatrale", per approfondire il complesso rapporto che lega scienza e società civile e il ruolo fondamentale che gioca - oggi più che mai - quella mediazione culturale affidata non solo ai settori della comunicazione e della divulgazione scientifica, ma anche alla capacità rappresentativa e immaginifica dell’arte e del teatro. In questo incontro, a partire da due regie strehleriane di argomento “scientifico” come "Vita di Galileo" di Bertolt Brecht e "Sul caso di J. Robert Oppenheimer" di Heinar Kipphardt, si rifletterà su come l’alleanza tra scienza e drammaturgia abbia saputo restituire al grande pubblico le storie ma anche i temi e le problematiche del mondo scientifico, illuminandone i risvolti meno noti e traghettando i suoi protagonisti in un immaginario condiviso. Interverranno Massimo Bucciantini, docente di Storia della scienza all'Università di Siena, e Marco Castellari, Docente di Lingue, Letterature e Culture Germaniche all’Università degli Studi di Milano.