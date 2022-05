Milano, giovane tifoso rossonero lievemente ferito da un fumogeno

Un diciottenne tifoso milanista ha riportato una lieve escoriazione alla testa per il lancio di un fumogeno, da parte di un amico, davanti a Casa Milan in attesa di festeggiare lo scudetto. In piazza Duomo, invece, dove si sono radunate migliaia di milanisti, un ragazzo di 24 anni è stato colto, verso le 17.30, da una crisi epilettica. Subito assistito è stato portato in ospedale al Policlinico.

Cori in piazza

"Siamo noi, siamo noi. I campioni dell'Italia siamo noi" hanno iniziato a cantare i tifosi rossoneri già prima del triplice fischio finale da Reggio Emilia. Parte dei sostenitori, mentre attendono il fischio finale, sono saliti sul piedistallo della statua equestre di Vittorio Emanuele II.