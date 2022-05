Covid Lombardia, il bollettino: 3.539 nuovi casi. I ricoveri sono 865

Cronaca

Covid, mascherina in aereo: quando e su quali voli va indossata

Alla luce delle nuove linee guida europee, non è più necessario indossare i dispositivi su aerei europei. La normativa italiana prevede però l'obbligo sui mezzi di trasporto fino al 15 giugno. A chiarire la situazione è l'Enac. La mascherina va indossata su voli con partenza e destinazione interna all'Italia, a prescindere dalla nazionalità della compagnia aerea. Cambia la situazione per i voli internazionali. In questo caso si guarda alle regole del Paese che ha rilasciato la licenza al vettore aereo

Dal 16 maggio negli aeroporti e nei voli interni all’Unione europea non è più necessario indossare obbligatoriamente la mascherina anti-coronavirus. In Italia la normativa in vigore prevede invece che venga indossata almeno fino al prossimo 15 giugno. Cosa cambia quindi, per chi vola da o verso l’Italia?

A rispondere è l’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Nelle nuove linee guida aggiornate, visionate dall’Ansa, si legge che i dispositivi di protezioni restano obbligatori “per i passeggeri e gli equipaggi dei voli operanti su territorio nazionale (la cui tratta preveda pertanto origine e destinazione in Italia), indipendentemente dal Paese di rilascio della licenza del vettore aereo"