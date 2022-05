Corruzione, arrestati imprenditore e 4 dipendenti pubblici nel Monzese

L'uomo è sospettato di aver corrotto i dipendenti pubblici con tangenti tra i mille e i dodicimila euro aggiudicandosi così appalti per circa 2,5 milioni. Gli investigatori hanno sequestrato 260.000 euro e sospeso d'urgenza gli affidamenti diretti per la gestione del verde pubblico

Un imprenditore di Seregno (Monza) e quattro dipendenti pubblici, tre brianzoli e un milanese, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza con accuse a vario titolo per corruzione, turbativa d'asta e falso.

Le accuse di corruzione

I finanzieri hanno sequestrato 260.000 euro all'imprenditore indagato e sospeso d'urgenza gli appalti ad affidamento diretto per la gestione del verde pubblico finiti sotto inchiesta. Il gip di Monza ha disposto gli arresti domiciliari, in tutto gli indagati sono dodici. L'imprenditore è sospettato di aver corrotto i quattro dipendenti pubblici con tangenti tra i mille e i dodicimila euro, in diverse trance, aggiudicandosi così appalti per circa 2,5 milioni di euro. Due pubblici ufficiali, avvicinati, hanno rifiutato e restituito il denaro.