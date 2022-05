Sciopero Trenord, oggi stop ai treni in Lombardia

Uno sciopero è stato indetto per l’intera giornata di oggi, domenica 15 maggio, dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord. A causa dell’agitazione, che interesserà tutta la Lombardia, sono previste forti ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express. Inoltre, trattandosi di una giornata festiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Trenord non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia, come ha fatto sapere l’azienda stessa tramite una nota nella quale consiglia di non mettersi in viaggio. (SCIOPERO ANCHE IN TOSCANA)