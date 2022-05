Omicidio Samarate, in centinaia a funerali di madre e figlia uccise

Sono centinaia le persone che hanno partecipato ai funerali di Stefania Pivetta, 56 anni, e sua figlia Giulia di 16 anni uccise da Alessandro Maja ( CHI È ) il 4 maggio a Samarate, in provincia di Varese. La cerimonia si è svolta nella chiesa della Santissima Trinità nel Comune dove è avvenuto il delitto. Tutti i partecipanti hanno potuto firmare le bare, poste sul sagrato della chiesa, al termine della funzione. Una scelta della famiglia Pivetta, per l'estremo saluto alle due vittime del duplice omicidio.

Fiori gialli e palloncini fuori dalla chiesa, bara bianca per Giulia. Familiari e amici, compagni di scuola e insegnanti, silenziosamente sono arrivati sul sagrato assieme al sindaco di Samarate, Enrico Puricelli, alla vicepresidente di Regione Lombardia Francesca Brianza, e al presidente della Provincia Emanuele Antonelli e i sindaci di Ferno e Cassano Magnago, Filippo Gesualdi e Nicola Poliseno. "Aveva una gran voglia di vivere, era molto attaccata ai suoi figli e anche al marito", ha detto la cugina di Stefania prima dell'inizio della cerimonia funebre, "non ci sono parole per quello che è accaduto".

Le parole del parroco

"Dobbiamo avere paura di noi stessi. Perché il male è arrivato così in profondità nell'ambito famigliare e tu non hai fermato la sua mano?", ha detto il parroco di Samarate don Nicola Ippolito. "Non abbiamo risposte, ma siamo aggrappati a quella croce, che non è l'ultimo atto, perché noi sappiamo che il Cristo è risorto e che ritroveremo Giulia e Stefania".