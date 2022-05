Omicidio Samarate, Maja al gip: "Ero ossessionato dai debiti"

L'interrogatorio

Maja, ricoverato a Monza, "ha risposto sofferente alle domande, con un forte disagio che ha portato ad una breve interruzione delle domande", ha detto il legale. "Quella sera ha spiegato di aver cenato con la famiglia come sempre, e di aver lavato i piatti". Poi i ragazzi sono saliti "nelle loro stanze - ha continuato Milani - la moglie si è messa a dormire sul divano e lui ha continuato a passeggiare per casa senza smettere di pensare al peso dei debiti che viveva come insopportabili". Poi, le aggressioni che "lui non sa spiegare. Non sa dire perché ha agito così". Maja ha confermato di aver "colpito prima la moglie, poi la figlia e infine il figlio con un martello - ha aggiunto l'avvocato - e di aver usato il trapano su di sé per uccidersi" senza sedare nessuno prima della strage. "Mi sentivo un fallito, responsabile di non poter garantire lo stesso tenore di vita alla famiglia in futuro, non so perché ho agito così", avrebbe detto Maja che tra le 4 e le 5 di mattina ha raccontato di aver smesso di "vagare per la casa" e di aver agito "ma non so spiegare perché sia successo".