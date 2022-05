Scoperti sei lavoratori in nero e cinque irregolari nel Comasco

Sei lavoratori in nero e cinque irregolari sono stati scoperti nei giorni scorsi dalla guardia di finanza a Como e in provincia.

I controlli

I finanzieri della compagnia di Olgiate Comasco hanno trovato cinque persone che lavoravano in nero in tre pizzerie nei comuni di Solbiate con Cagno, Appiano Gentile e Bizzarone. Un altro lavoratore in nero è stato scoperto in un bar di Olgiate Comasco. Inoltre, i finanzieri della compagnia di Erba, hanno sorpreso un lavoratore irregolare intento a lavorare presso un bar. I finanzieri del gruppo Como in un ristorante hanno trovato un lavoratore irregolare mentre in altri due bar, sempre a Como, sono stati individuati altri tre lavoratori irregolari e uno in nero.