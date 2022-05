Milano, denunce per feste Terrazza Sentimento: Genovese paga multe

L’attico di lusso era stato di recente messo in vendita dall’ex imprenditore. La procura ha dato parere favorevole alla richiesta di Genovese nel processo per “disturbo alla quiete pubblica”

La procura di Milano ha dato parere favorevole alla richiesta di "oblazione", ossia di pagare una serie di multe, presentata dall'ormai ex imprenditore del web Alberto Genovese nel processo per "disturbo alla quiete pubblica" scaturito dalle denunce di alcuni condomini per le rumorose feste che l'ex 'mago' delle start up digitali teneva nel suo attico di lusso 'Terrazza Sentimento', di recente da lui messo in vendita.

La vicenda

Genovese, che ha già chiesto l'abbreviato nel procedimento con al centro le accuse di aver violentato due modelle tra Milano e Ibiza dopo averle stordite con droghe, ha deciso di pagare multe (di alcune centinaia di euro l'una) e anche per la denuncia relativa alla festa dell'ottobre 2020 al termine della quale avrebbe abusato per ore di una 18enne. Il pm Letizia Mocciaro ha dato l'ok e a giugno si terrà un'udienza nella quale il giudice della settima sezione penale dovrà ratificare le oblazioni. Così si chiuderà il processo.

Il processo per le feste

Genovese in questo processo è imputato per alcune feste che avrebbero arrecato molto disturbo ai condomini, soprattutto per la musica ad altissimo volume. Per gran parte dei 13 episodi inizialmente contestati l'ex fondatore di molte start up del web aveva già 'oblato'. Nella notte tra il 10 e l'11 ottobre 2020, quando cioè l'imprenditore avrebbe abusato della 18enne, stando dalle indagini, era stato anche Roberto Bolle, star della danza che abita in quel palazzo, a chiamare le forze dell'ordine per lamentarsi del baccano.