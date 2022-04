Milano, Alberto Genovese mette in vendita Terrazza Sentimento

Alberto Genovese ha messo in vendita "Terrazza Sentimento", il superattico nel centro di Milano, quello delle feste a base di alcol e droga e degli abusi. E dove secondo l'accusa, la 18enne è stata violentata. Lo riporta il Corriere della Sera. Sempre secondo il quotidiano milanese, i 200 milioni di euro che ha incassato vendendo le azioni di Prima Assicurazioni, Genovese li avrebbe versati in un trust dove confluirebbe anche parte o tutto il suo corposo patrimonio, ma così non c’è più alcuna garanzia che, se condannato, risarcisca i danni pesanti che è accusato di aver provocato con le violenze sessuali alla ragazza che a 18 anni lo ha fatto arrestare. Ad affermarlo è il legale della modella che ha chiesto il sequestro conservativo di oltre un milione e mezzo sui conti del mago delle startup. (LA DIFESA DI GENOVESE)

La situazione

Genovese è accusato di violenza sessuale e cessione di droga ed è agli arresti domiciliari in una clinica per disintossicarsi dalla dipendenza dalla droga. La notte del 10 ottobre 2020, secondo l’accusa dei pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini e dell’aggiunto Letizia Mannella, la 18enne sarebbe stata prima drogata e poi violentata selvaggiamente per ore e ore.

La Terrazza Sentimento

L’attico e superattico ha una vista mozzafiato sul Duomo di Milano, dal quale dista poche centinaia di metri, ha una superficie di circa 300 metri quadrati, compresa la grande terrazza con piscina a sfioro. Vale tra i due e i tre milioni. L’imprenditore ha anche venduto un appartamento più piccolo che possedeva nello stesso palazzo.