Milano, lite tra Corona e Nina Moric: intervengono i carabinieri

Sembra che all'origine del litigio vi fosse una richiesta di restituzione di una somma di denaro. La vicenda è sfociata in una denuncia da parte dei militari in quanto Corona, che si trova da qualche anno in detenzione domiciliare a casa sua, ha sì il permesso per uscire dall'abitazione il venerdì sera ma non per ragioni private

La lite tra Corona e Moric

approfondimento

Definì Ferragni e Fedez ebeti, Corona a processo per diffamazione

Una vicenda che il legale di Corona, Ivano Chiesa, ha ridimensionato a "un dissidio tra un ex marito e un'ex moglie, come ne accadono tanti". La vicenda, a quanto si è saputo, è sfociata in una denuncia da parte dei militari in quanto Corona, che si trova da qualche anno in detenzione domiciliare a casa sua, ha sì il permesso per uscire dall'abitazione il venerdì sera ma non per ragioni private.