Milano, Corona definì ebeti i Ferragnez: ordinata imputazione coatta

In un'intervista del 2020 definì "ebeti" Fedez e Chiara Ferragni e per questo Fabrizio Corona è stato imputato per diffamazione. Alla coppia - si legge sulle pagine milanesi del Corriere della Sera - non sono andati giù nemmeno i riferimenti dell'ex re dei paparazzi alla figlia, che all'epoca era in gestazione, e sul fatto che avrebbero addirittura programmato a fini editoriali il sesso della bambina. La Procura di Milano aveva chiesto l'archiviazione della querela presentata anche nei confronti del giornalista che aveva realizzato l'intervista.

Opposizione accolta

Il gip Chiara Cipolla, invece, ha accolto l'opposizione sostenuta dai legali di Ferragni e Fedez, ordinando al pm di formulare l'imputazione a carico di Corona, che è ai domiciliari. I legali hanno anche presentato a gennaio scorso un'ulteriore querela, dopo che Corona su Instagram aveva postato un video in cui "derideva l'ultimo lavoro discografico" di Fedez, apponendo la parola "archiviata" in relazione alla richiesta del pm sulla prima querela. Il giudice ha ordinato l'imputazione 'coatta', rilevando che l' offesa 'ebeti' sarebbe un "epiteto riferito alla loro persona' del tutto 'gratuito', come le affermazioni sulla piccola Vittoria, che riguardano la 'sfera privata e non collegata al ruolo di rilevanza sociale rivestito' dalla coppia. La difesa aveva sostenuto che le 'iperboli espressive' di Corona fanno ormai parte dell'intercalare quotidiano, ma per il giudice 'l'abitudine alla volgarità e alla scurrilità non elide il contenuto offensivo delle parole ma anzi lo amplifica'.