Omicidio di Grumello, 22enne confessa. Venerdì i funerali

La confessione

Al giudice il giovane ha raccontato di aver raggiunto, la sera di martedì scorso, la casa dell'imprenditore per restituire alcuni oggetti dell'ex fidanzata e di aver reclamato i soldi di una Renault Clio, che Campa aveva acquistato anni fa per darla proprio alla figlia e al 22enne, ma che nei giorni scorsi aveva venduto. L'auto era infatti intestata alla ditta dell'imprenditore e il giovane gli aveva versato del denaro. L'indagato ha quindi riferito che, dopo la richiesta di denaro, Campa lo ha insultato. A quel punto, il giovane ha afferrato un martello posto su una mensola e gli ha sferrato un colpo in testa. Dopo di che è scoppiata una colluttazione, nel corso della quale il 22enne avrebbe dato gli altri colpi. Il pm Maria Esposito contesta l'aggravante dei futili motivi. In giornata il gip scioglierà la riserva sulla convalida del fermo e sulle misure cautelari.

La camera ardente

Intanto, ieri è stata eseguita l’autopsia sul corpo della vittima, che ha confermato la dinamica dei fatti. Il sostituto procuratore ha quindi concesso il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari della vittima. Oggi la camera ardente è stata allestita nella chiesetta del Buon Consiglio, accanto alla parrocchiale del centro bergamasco.