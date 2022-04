Carate Brianza, guidava ubriaco: dopo 12 anni finisce ai domiciliari

L'incidente e l'arresto

approfondimento

In carcere dopo 12 anni per una dimenticanza dell'avvocato

All'epoca l'uomo, mentre era alla guida della sua Y10, tamponò una Volkswagen Golf con a bordo due 20enni, fortunatamente rimaste illese. Dai controlli era emerso che l'uomo non avesse mai conseguito la patente e non avesse l'assicurazione ed era stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza e multato per le altre violazioni al codice della strada. Dopo oltre un decennio è scattata l'esecuzione della condanna.