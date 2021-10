In carcere dopo 12 anni per una dimenticanza dell'avvocato

L'uomo è stato raggiunto dai carabinieri mentre era in un bar a Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Quando i militari lo hanno accompagnato in caserma ha appreso di essere destinato a espiare 6 mesi di reclusione e a pagare oltre tremila euro di multa dato che nessuno aveva mai avanzato alcuna richiesta di sospensione della pena. Il suo avvocato se ne era dimenticato