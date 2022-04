Milano, pista ciclabile in Corso Sempione: lavori al via il 26 aprile

Una volta conclusa la riqualificazione Corso Sempione diventerà un viale alberato a due corsie per senso di marcia, con un controviale per ogni direzione e due parterre verdi alberati per bici e pedoni. L’investimento totale è 4 milioni di euro provenienti da fondi europei ascolta articolo Condividi

I lavori per la corsia ciclabile di corso Sempione, a Milano, inizieranno il prossimo martedì 26 aprile con la tratta 4 da via Melzi d’Eril a via Procaccini partendo dal primo parterre lato civici pari (compreso tra le vie Melzi D’Eril e Moscati). La chiusura del cantiere è prevista per metà luglio. A riportare la notizia è il Corriere della Sera che ha ripreso l'annuncio del presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi.

Il progetto per la ciclabile in Corso Sempione approfondimento Drive Club, le puntate della rubrica di auto e mobilità di Sky TG24 Secondo quanto riporta il quotidiano, il progetto per la realizzazione della ciclabile in Corso Sempione è iniziato nel marzo 2021. Conclusa la riqualificazione, Corso Sempione diventerà un viale alberato a due corsie per senso di marcia, con un controviale per ogni direzione, e due parterre verdi alberati per bici e pedoni. Saranno 270 i nuovi parcheggi che si aggiungeranno ai 700 regolari esistenti. L’investimento totale è 4 milioni di euro provenienti da fondi europei. "Con questo progetto — ha spiegato il Comune — i cittadini avranno invece a disposizione una strada a quattro corsie ma anche nuove aree verdi e il collegamento con itinerari ciclabili in direzione centro-nord per collegare l’Arco della Pace, piazza Firenze, Cascina Merlata e il distretto Mind".

Le tempistiche dei cantieri per la ciclabile approfondimento Popmove, il car sharing tra privati che può diventare acquisto Nell’ultima settimana del mese di giugno, riporta ancora il Corriere della Sera, inizieranno i lavori nella tratta 1 (civici dispari da via Canova a via Ferrucci) e nella tratta 5 (civici pari da via Procaccini a via Losanna), che termineranno rispettivamente nella prima e nella seconda settimana di settembre. Nell’ultima settimana del mese di agosto è invece previsto l’inizio dei cantieri nella tratta 2 (civici dispari da via Ferrucci a via Arona) che termineranno a metà del mese di novembre. A inizio di settembre avranno inizio i lavori della tratta 6 (civici pari da via Losanna a via Biondi) con termine alla fine di ottobre, e per finire nell’ultima settimana di ottobre è previsto l’avvio de cantiere della tratta 3 (civici dispari da via Arona a via Filiberto) che termineranno prima di Natale.