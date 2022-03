Popmove, il car sharing tra privati che può diventare acquisto

È una forma di car sharing, ma più affidabile di quelli "famosi" che hanno cambiato la mobilità delle grandi città nell'ultimo decennio. È anche una forma di leasing, ma meno costoso e rigido di quello tradizionale, anche per quanto riguarda l’opzione del riscatto finale. Si fa con le auto di altri utenti privati: Popmove è insomma la risposta del mercato - o del social mobility network, come lo definiscono i fondatori della omonima startup - a chi sa di avere bisogno di un’auto ma non per sa quanto tempo. E, soprattutto, vuole averla in modo semplice.

Bastano una carta di credito, oppure i Bitcoin

Per accedere a questo servizio infatti non vengono richieste buste paga né garanzie: basta una carta di credito, e si può pagare persino in Bitcoin. Il costo dell’abbonamento decresce all’aumentare della sua durata ma si può decidere di disdire in qualunque momento, senza pagare alcuna penale. Il pacchetto prevede, come nei tradizionali servizi di noleggio a lungo termine, manutenzione, soccorso stradale e le consuete pratiche amministrative come bollo e assicurazione.