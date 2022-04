Treno deragliato nel Lodigiano, procura chiede 14 rinvii a giudizio

Per altri sette indagati nell'inchiesta sull'incidente, avvenuto il 6 febbraio, è stato invece disposto lo stralcio a seguito delle indagini svolte e in vista dell'archiviazione delle loro posizioni

La Procura della Repubblica di Lodi ha chiesto 14 rinvii a giudizio per il disastro ferroviario avvenuto il 6 febbraio 2020 a Livraga, in provincia di Lodi. Le persone coinvolte fanno parte degli inquisiti originariamente iscritti nel registro degli indagati. Per altri sette indagati nell'inchiesta è stato invece disposto lo stralcio, a seguito delle indagini svolte e in vista dell'archiviazione delle loro posizioni. Tra le posizioni stralciate figurano anche quelle di Rfi e Alstom Ferroviaria.

Il procuratore della Repubblica Domenico Chiaro, nello stralciare le posizioni di Rfi e Alstom Ferroviaria in relazione all'incidente ferroviario, ha accolto, in seguito alle indagini, la tesi difensiva che si basa sul recente orientamento della Cassazione secondo cui, nel caso di incidenti ferroviari, occorre sempre ben distinguere le violazioni delle norme antinfortunistiche da quelle delle norme poste a tutela della sicurezza dei trasporti. Per quanto, invece, attiene agli indagati per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio, dalla Procura hanno spiegato che i reati per i quali è stata inoltrata la richiesta - concorso in disastro ferroviario colposo, duplice omicidio colposo e lesioni plurime colpose -, sono frutto di prospettazioni accusatorie la cui fondatezza sarà da considerarsi definitivamente accertata solo all'esito delle verifiche giurisdizionali.