Ragazzo accoltellato a Milano, fermati i due presunti responsabili

Due fratelli di 24 e 34 anni, entrambi cittadini egiziani, sono stati sottoposti a fermo perché ritenuti i responsabili del tentato omicidio di un connazionale 21enne avvenuto ieri mattina in zona Rogoredo a Milano. I due erano stati portati in questura ieri sera dopo essersi costituiti.

L'aggressione

Ieri mattina l'operaio 21enne era stato aggredito all'interno di un cantiere in via Russolo, a Milano, e si trova ora ricoverato in prognosi riservata. E' stato raggiunto da due fendenti al cuore e al polmone; ferito anche il cugino della vittima, preso a calci all'addome, che ha riportato lesioni agli organi interni provocate dalla rottura di alcune costole. Il coltello utilizzato durante l'aggressione è stato sequestrato. Le indagini della Squadra mobile proseguono per accertare eventuali altre responsabilità.