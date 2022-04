Ragazzo accoltellato a Milano in zona Rogoredo, è in gravi condizioni

Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato questa mattina in zona Rogoredo a Milano. Il giovane, operaio di origini egiziane, è stato ferito al torace e ha avuto un arresto cardiaco durante il trasporto verso l'ospedale San Raffaele di Milano, dove si trova ricoverato in condizioni gravi. Sul posto è intervenuto il 118 con un'automedica e un'ambulanza. A lanciare l'allarme allertando i soccorsi sono stati alcuni passanti.

La vicenda

Questa mattina il 21enne, che lavora in un cantiere in via Russolo, mentre era in servizio ha notato poco distante un gruppo di quattro persone che gli doveva del denaro. Il ragazzo li ha avvicinati e ha provato a farsi restituire la somma, ma ne è nata una discussione e a un certo punto uno dei quattro ha tirato fuori un coltello, colpendo il giovane all'addome. Sono in corso le indagini della Polizia di Stato per identificare e rintracciare i responsabili dell'aggressione.